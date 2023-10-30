Україна отримає гуманітарну допомогу від Азербайджану найближчим часом

З Азербайджану до України 30 жовтня відправили чергову партію гуманітарної допомоги — 14 вантажівок з електрообладнанням.

Про це пише азербайджанське державне інформагентство Azertag.

Вантажівки рушили з території Сумгаїтського технологічного парку. Гуманітарний вантаж, який підготувало Міністерство енергетики країни, містить понад 555 тисяч метрів електричних кабелів та дротів. Це допомога в межах розпорядження президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року. Ціль допомоги — відновлення стабільного електропостачання на територіях, що постраждали від війни в Україні.

Найближчим часом вирушить наступна частина допомоги для України загальною вартістю 7,6 млн доларів. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від Азербайджану, включно з коштами для відновлення та реконструкції, становить понад 33 млн доларів, передає агентство.