Політика

Україна отримала всього 20 ракет ATACMS, – ЗМІ

18 Жовтня 2023 10:32
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зброя, сша

Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу “земля — земля” ATACMS.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників.

Навіть обмеженої за дальністю (165 км) версії ракети “достатньо”, щоб досягти майже всіх основних баз РФ на окупованій території України, заявили співрозмовники видання в уряді США.

“Одна з умов, поставлених українцями, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для нападу на російську територію, сказав один чиновник”, – відзначили в NYT.

У Пентагоні в свою чергу відповіли на питання, чи планують США у майбутньому здійснювати додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS Україні.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що не буде заздалегідь анонсувати вміст майбутніх пакетів допомоги Україні.

“Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено в майбутні пакети”, – зазначила представниця Пентагону.


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