Україна отримала від Японії кредитну лінію на 150 мільйонів доларів 

Японський банк міжнародного співробітництва надав Чорноморському банку торгівлі та розвитку кредитну лінію на загальну суму до 150 млн дол для підтримки важливих проєктів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Зазначається, що ці гроші будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

“Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби”, – відзначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

Крім цього, до 75 млн дол буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.