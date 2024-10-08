Економіка

Україна отримала від Японії кредитну лінію на 150 мільйонів доларів 
8 Жовтня 2024 11:50
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україна, фінансова допомога, японія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Японський банк міжнародного співробітництва надав Чорноморському банку торгівлі та розвитку кредитну лінію на загальну суму до 150 млн дол для підтримки важливих проєктів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Зазначається, що ці гроші будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

“Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби”, – відзначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

Крім цього, до 75 млн дол буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.


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