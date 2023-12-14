Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Patriot

Друга система ППО Patriot від Німеччини доставлена в Україну.

Така інформація, як передає Укрінформ, міститься в оновленому списку військової допомоги Україні, що оприлюднено на сайті федерального уряду ФРН.

Зазначається, що система ППО Patriot передана із запчастинами та ракетами.

Також у пакеті допомоги – 9 багатоцільових транспортних гусеничних засобів Bandvagn 206 (BV206) (раніше було передано 60); 8 вантажівок Zetros (раніше 224) і стільки ж автоцистерн тої ж марки; 1 великовантажний напівпричеп 8×8 HX81 та 4 напівпричепи (раніше відповідно 85 і 80) і 4 автотранспортні засоби різного призначення.

Також передано ще понад 7 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та понад 47 тисяч патронів калібру 40 мм; 3 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування (загалом таких передано 6); 14 датчиків дронів (раніше 168).