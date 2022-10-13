Україна отримала від МВФ 1,3 млрд доларів

1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Загалом МВФ надав нашій державі 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку”, – написав він у Telegram.