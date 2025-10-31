Росія готує перший випуск державних облігацій у юанях – Reuters

Росія планує вперше розмістити державні облігації, номіновані в китайських юанях, на внутрішньому ринку вже цього року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з планами Мінфіну РФ.

За даними співрозмовників агентства, йдеться про до чотирьох випусків загальним обсягом до 400 млрд рублів (приблизно 5 млрд доларів) зі строками обігу від трьох до десяти років. Розміщення попередньо планується на початок грудня.

Мінфін РФ уже провів зустрічі з потенційними покупцями — банками, керуючими компаніями та брокерами. Кремль розраховує, що основний попит на облігації забезпечать саме російські експортери та фінансові установи, які накопичили великі обсяги юанових надходжень від продажу енергоресурсів Китаю. Через це ставки за депозитами в юанях у Росії впали до рекордно низького рівня.

Операції з новими облігаціями також зможуть проводитись у рублях за поточним курсом. Розміщення відбудеться на Московській біржі, яка перебуває під західними санкціями. Це означає, що іноземні інвестори — у тому числі з Китаю — здебільшого не зможуть брати участі у купівлі цих паперів.

РФ намагається створити спеціальний фінансовий механізм для доступу китайських інвесторів до російського ринку, але переговори Москви й Пекіна досі не дали результатів.

За словами аналітиків, попит з боку російських експортерів може бути високим, оскільки це дозволить їм зберігати юаневу ліквідність у вигляді державних активів і зменшити валютні ризики. Водночас випуск таких облігацій підкреслює все більшу залежність російської економіки від Китаю та відхід від долара і євро в розрахунках.

Минулого року товарообіг між Росією та Китаєм досяг рекордних 245 млрд доларів, при цьому 90% розрахунків здійснювалися в рублях і юанях.