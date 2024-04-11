Україна отримала від Литви нову партію допомоги у яку входять антидрони, генератори та розкладні ліжка.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.

За інформацією Міноборони, партія допомоги надійшла в Україну у четвер.«Підтримка Литвою України постійна. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами та шукаємо способи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять найважливіший внесок у боротьбу України за свободу», – заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

Зазначається, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери М577, протидронні системи, обладнання, необхідне для зимового сезону, а також десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та системи дистанційного підриву.

Підтримка Литвою України становить близько одного мільярда євро, з яких близько 610 млн євро – це військова допомога, йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну Литви, цього року вже надано допомогу приблизно на 84 млн євро. Мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки.