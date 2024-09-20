Економіка

Україна отримала від Данії 40 млн євро на виробництво САУ “Богдана”
20 Вересня 2024 19:12
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данія, допомога, зброя
Етапи монтажу та складання броньованої кабіни на шасі для САУ “Богдана” / Фото: “Мілітарний”

Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50€ мільйонів на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ “Богдана”, – зазначив він.

САУ “Богдана” – українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.


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