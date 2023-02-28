Україна отримала вакцину проти віспи мавп

Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA) передало Україні 10 000 доз вакцини Jynneos проти віспи мавп.

Вакцина отримана як гуманітарна допомога в межах EU4Health – програми ЄС з охорони здоровʼя, до якої України приєдналась у липні 2022 року, поваідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Вакцина буде розподілена та розвезена до регіонів відповідно до зібраної потреби. Вакцинація людей, які належать до груп ризику, здійснюватиметься безоплатно.

Вакцинація проти віспи мавп рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження віспою мавп та людям, які належать до групи високого ризику інфікування.

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, спричинене вірусами родини поксвірусів. За симптомами воно дуже схоже на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт із висипом на тілі інфікованої людини, через кашель або чхання, торкання одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на віспу мавп. Також можна заразитися від інфікованих тварин в Західній та Центральній Африці.

Віспа мавп у більшості випадків протікає значно легше, ніж натуральна віспа. Проте іноді вона все ж таки може призвести до летальних випадків.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась в основному в країнах Центральної та Західної Африки, наразі більшість нових випадків фіксуються у Південній та Північній Америці, є випадки захворювання в Європі. В Україні вже теж зафіксовані випадки захворювання на віспу мавп.