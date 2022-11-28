ВООЗ перейменувала віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила дати нове найменування віспі мавп – небезпечному вірусному захворюванню, черговий спалах якого був зареєстрований цього року. Тепер ВООЗ запроваджує термін mpox (скорочення від англійської назви “monkeypox”, тобто “віспа мавп”).

Пояснюючи це рішення, у ВООЗ заявили, що традиційна назва захворювання іноді використовувалася в расистському та стигматизуючому контексті.

Організація повідомляє, що термін mpox може вживатися як англійською, так й іншими мовами.

Нова назва офіційно використовуватиметься разом зі старою протягом року, а після цього повністю її замінить.

Вірус віспи мавп був уперше зафіксований у людей 1970 року. Його назва пов’язана з тим, що за 10 років до цього схоже захворювання вчені виявили у мавп.

Після цього ВООЗ затвердила правила назви захворювань, згідно з якими при виборі термінів слід зводити до мінімуму можливі негативні наслідки для торгівлі, туризму чи благополуччя тварин. Назви, які можуть образити ті чи інші культурні, соціальні, національні чи етнічні групи, забороняється використовувати.

Під час пандемії Сovid-19 ВООЗ рекомендувала називати варіанти вірусу з використанням букв грецького алфавіту, щоб уникнути будь-яких термінів стигматизації (наприклад, пов’язаних з регіонами або країнами світу, де з’явилися нові мутації).

Влітку цього року випадки mpox були зафіксовані у 29 країнах, зокрема в Європі, Канаді, Австралії та США.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус казав, що цей спалах незвичний, оскільки випадки захворювання зареєстровані відразу в кількох країнах за межами Центральної та Західної Африки, де ця хвороба є ендемічною.

Проте вже кілька місяців поспіль кількість хворих на mpox знижується.

Більшість хворих – чоловіки, які вступали в інтимні стосунки з іншими чоловіками.