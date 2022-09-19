Суспільство

В Україні зареєстрували другий випадок мавпячої віспи

19 Вересня 2022 20:41
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Сьогодні в Україні зареєстрований другий випадок віспи мавп.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, в ротовій порожнині, на руках.

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Звернення до лікарні відбулося кілька днів тому.

”Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатися по медичну допомогу та самоізолюватися. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку”, – наголосили в міністерстві.

У МОЗ нагадали, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований в Україні 15 вересня.


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