Україна отримала €3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні виплачуються 3 млрд євро Україні, чим я дуже пишаюся – це свідчить про те, на що ми здатні, коли об’єднані”, – оголосила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Зазначається, що 1 січня Швеція розпочала головування в Раді Євросоюзу. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що серед пріоритетів головування держави у Раді ЄС буде підтримка України у боротьбі з агресією Російської Федерації.