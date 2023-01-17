Економіка

Україна отримала €3 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

17 Січня 2023 14:08
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кредит

Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні виплачуються 3 млрд євро Україні, чим я дуже пишаюся – це свідчить про те, на що ми здатні, коли об’єднані”, – оголосила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Зазначається, що 1 січня Швеція розпочала головування в Раді Євросоюзу. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що серед пріоритетів головування держави у Раді ЄС буде підтримка України у боротьбі з агресією Російської Федерації.


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