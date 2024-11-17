Політика

Україна отримала дозвіл бити вглиб РФ ракетами SCALP/Storm Shadow
17 Листопада 2024 21:50
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ракети
Ілюстративне фото / Фото Le Figaro

Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow, пише Le Figaro, не наводячи подробиць.

Раніше Джо Байден також дозволив Україні завдати удару по Росії за допомогою американської зброї. Рішення було ухвалено за два місяці до передачі влади між Джо Байденом і Дональдом Трампом, який хоче скоротити підтримку України.

Це рішення являє собою серйозну зміну в методах проведення українських операцій. Удари ATACAMS можуть бути використані для відбиття майбутнього наступу щонайменше 50 000 солдатів, включно з північнокорейцями, в російській Курській області.

Дальність ракет SCALP/Storm Shadow навіть більша за американські ракети ATACMS – експортна версія 290 км, звичайна версія – 560 км (раніше заявлялося, що Британія і Франція передали ракети SCALP/Storm Shadow Україні, проте не повідомлялося, яку саме версію передали: експортну чи звичайну).


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