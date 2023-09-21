Економіка

Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

21 Вересня 2023 12:37
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сша, допомога

До державного бюджету 21 вересня надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Залучені кошти спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету, а саме:

  • забезпечення пенсійних виплат;
  • виплат співробітникам ДСНС;
  • оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників. 

Як пояснили у Мінфіні, кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). 

Його метою є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. 

У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів. 

Від початку великої війни до бюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів США від Сполучених Штатів. 

“Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.


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