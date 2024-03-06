Суспільство

Україна оприлюднила список футболістів для підготовки до Олімпійських ігор

6 Березня 2024 15:29
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спортсмени, футбол, олімпіада
Українські футболісти / Getty Images

До гри з Японією готуватимуться 22 гравці.

Тренерський штаб Руслана Ротаня визначився зі складом олімпійської збірної України на перший матч 2024 року. Перелік гравців наводить Українська асоціація футболу.

Підготовку до олімпійського дебюту в Парижі у липні “синьо-жовті” розпочнуть з матчу проти Японії 25 березня. До зустрічі команда готуватиметься на зборі в угорському Сегеді.

До складу олімпійської збірної на збір викликані 22 футболісти:

Воротарі: Кіріл Фесюн (“Колос”), Георгій Єрмаков (“Олександрія”)

Захисники: Антон Боль (“Зоря”), Мар’ян Фарина (“Металіст 1925”), Роман Дідик (“Рух”), Максим Дячук (“Динамо”), Андрій Булєза (“Карпати”), Олександр Мартинюк (“Олександрія”), Єгор Маценко (“Шлонськ”, Польща)

Півзахисники: Ельдар Кулієв (“Зіра”, Азербайджан), Іван Желізко (“Лехія”, Польща), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (усі — “Олександрія”), Олександр Назаренко (“Полісся”), Олексій Сич, Олег Федор (обидва — “Рух”), Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Дмитро Криськів (усі — “Шахтар”)

Нападник: Микола Кухаревич (“Свонсі”, Вельс)


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