Україна обрана до Виконавчої ради ЮНЕСКО, росія знову провалила вибори

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. Про це повідомили Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга. Україна отримала найвищу підтримку серед усіх кандидатів — 137 голосів.

За три місця змагалися Україна, Румунія, Молдова та росія. Обрані Україна, Румунія та Молдова. росія програла вдруге поспіль і залишається поза складом Ради.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами використовуватиме можливості ЮНЕСКО для відновлення життя, захисту культури, спадщини та людей, а також для протидії російській агресії у всіх її формах.

За словами Андрія Сибіги, це рішення демонструє високу довіру міжнародної спільноти до України та визнання її ролі у зміцненні ЮНЕСКО. Членство у Виконавчій раді відкриває нові можливості для посилення міжнародної співпраці в освіті та науці, захисту української культурної спадщини та просування українських ініціатив на глобальному рівні.