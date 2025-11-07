        Суспільство

        Україна обрана до Виконавчої ради ЮНЕСКО, росія знову провалила вибори

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2025 16:01
        Лого ЮНЕСКО / Фото з відкритих джерел
        Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. Про це повідомили Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга. Україна отримала найвищу підтримку серед усіх кандидатів — 137 голосів.

        За три місця змагалися Україна, Румунія, Молдова та росія. Обрані Україна, Румунія та Молдова. росія програла вдруге поспіль і залишається поза складом Ради.

        Володимир Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами використовуватиме можливості ЮНЕСКО для відновлення життя, захисту культури, спадщини та людей, а також для протидії російській агресії у всіх її формах.

        За словами Андрія Сибіги, це рішення демонструє високу довіру міжнародної спільноти до України та визнання її ролі у зміцненні ЮНЕСКО. Членство у Виконавчій раді відкриває нові можливості для посилення міжнародної співпраці в освіті та науці, захисту української культурної спадщини та просування українських ініціатив на глобальному рівні.


