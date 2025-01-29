ЮНЕСКО планує внести харківський Держпром до списку об’єктів Всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО планує внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

“ЮНЕСКО після активної співпраці з Харківським міським головою Ігорем Тереховим має намір внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Всесвітньої спадщини”, — йдеться у повідомленні.

28 жовтня 2024 року окупанти атакували центр Харкова, влучивши в будівлю Держпрому на площі Свободи. Держпром був збудований у 20-х роках минулого століття. Він вважається найвідомішим об’єктом радянського конструктивізму та знаходиться під захистом ЮНЕСКО.