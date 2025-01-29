Суспільство

ЮНЕСКО планує внести харківський Держпром до списку об’єктів Всесвітньої спадщини
29 Січня 2025 19:02
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Будівля Держпрому, яка постраждала внаслідок російського авіаудару / Фото: Telegram/Zelenskiy_Official
Будівля Держпрому, яка постраждала внаслідок російського авіаудару / Фото: Telegram/Zelenskiy_Official

ЮНЕСКО планує внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

“ЮНЕСКО після активної співпраці з Харківським міським головою Ігорем Тереховим має намір внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Всесвітньої спадщини”, — йдеться у повідомленні.

28 жовтня 2024 року окупанти атакували центр Харкова, влучивши в будівлю Держпрому на площі Свободи. Держпром був збудований у 20-х роках минулого століття. Він вважається найвідомішим об’єктом радянського конструктивізму та знаходиться під захистом ЮНЕСКО.


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