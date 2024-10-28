Кримінал

Росіяни скинули авіабомбу на Держпром у Харкові
28 Жовтня 2024 22:10
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обстріли, харків
Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова пошкоджено будівлю Держпрома / Фото із соцмереж

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 28 жовтня. Під удар потрапив центр міста.

«Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», — повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Пізніше стало відомо, що удар відбувся по будівлі Держпрому на площі Свободи.

“Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає”, – повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Держпром був побудований у 1920-х роках. Там розміщувався Раднарком Радянської України, коли Харків був столицею УРСР.

Вважається найвідомішим об’єктом радянського конструктивізму. Перебуває під захистом ЮНЕСКО.


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