Техно

Reuters: Україна отримає від США нові модернізовані авіабомби GLSDB
14 Березня 2025 09:53
Крилата авіабомба GLSDB / Фото: root-nation.com
Крилата авіабомба GLSDB / Фото: root-nation.com

США готові відновити поставки в Україну бомб великої дальності, відомих як наземні бомби малого діаметра (GLSDB), після того, як вони були модернізовані для кращої протидії армії РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

GLSDB – це планерні авіабомби, які були закуплено за часів адміністрації експрезидента США Джо Байдена в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

Як пише Reuters, бомби GLSDB здатні вражати цілі на відстані до 160 км. Відомо, що росіяни намагалися “глушити” ці авіабомби та збивати їх із курсу.

Тому американські військові модернізували цю зброю, зробивши її менш вразливою. Очікується, що авіабомби GLSDB з’являться в Україні на полі бою найближчим часом.

Боєприпаси прибудуть на тлі повідомлень про вичерпання запасів аналогічних армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS) в Україні.

Бомба малого діаметру наземного базування GLSDB / Фото: Reuters

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Березня 2025 09:35

Росія атакувала Україну безпілотниками: постраждали Харківщина та Донеччина
14 Березня 2025 09:53

Reuters: Україна отримає від США нові модернізовані авіабомби GLSDB
14 Березня 2025 09:11

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили майже пів сотні штурмів: дані Генштабу
14 Березня 2025 08:41

Росіяни втратили в Україні 1410 солдатів, шість танків та 11 ББМ за добу
14 Березня 2025 07:41

Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині: постраждала жінка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки