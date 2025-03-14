Reuters: Україна отримає від США нові модернізовані авіабомби GLSDB

США готові відновити поставки в Україну бомб великої дальності, відомих як наземні бомби малого діаметра (GLSDB), після того, як вони були модернізовані для кращої протидії армії РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

GLSDB – це планерні авіабомби, які були закуплено за часів адміністрації експрезидента США Джо Байдена в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

Як пише Reuters, бомби GLSDB здатні вражати цілі на відстані до 160 км. Відомо, що росіяни намагалися “глушити” ці авіабомби та збивати їх із курсу.

Тому американські військові модернізували цю зброю, зробивши її менш вразливою. Очікується, що авіабомби GLSDB з’являться в Україні на полі бою найближчим часом.

Боєприпаси прибудуть на тлі повідомлень про вичерпання запасів аналогічних армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS) в Україні.