Кримінал

Російський неонацист Петровський отримав у Фінляндії довічне ув’язнення за воєнні злочини в Україні
14 Березня 2025 11:31
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Ян Петровський (Воїслав Торден) / Фото: Lehtikuva
Ян Петровський (Воїслав Торден) / Фото: Lehtikuva

У Фінляндії засудили російського неонациста Яна Петровського, одного з командирів “Русича”, до довічного ув’язнення. Це перший випадок, коли у Фінляндії були висунуті звинувачення у скоєнні воєнних злочинів під час війни в Україні та відбувся судовий розгляд.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

У районному суді обвинувачення визнало, що представлені докази доводять, що 38-річний Воїслав Торден, який під час подій використовував ім’я Ян Петровський, вчинив п’ять кримінальних злочинів. Петровський відкинув звинувачення і заперечив причетність до злочинів.

Що відомо про Яна Петровського

Ян Петровський є одним із засновників російського нацистського угруповання «Русич», яке воювало в Україні спочатку на боці підтримуваних Росією бойовиків, а потім у складі росармії. За даними слідства, Петровський та бійці “Русича” восени 2014 року вбили 22 українських солдатів, а чотирьом завдали важких поранень.

У вересні 2014 року поруч із селищем Щастя в Луганській області бойовики “Русича” влаштували засідку і розбили колону батальйону “Айдар”. В результаті перестрілки було знищено вантажівку і автомобіль, що належали військовим Збройних сил України, поранено п’ятьох і вбито 21 військовослужбовця. Один з поранених солдатів пізніше помер від отриманих поранень, згідно з обвинуваченням.

Суд відхилив одне звинувачення в тому, що Петровський, який був заступником командира “Русича”, керував бійцями угруповання, коли вони організували засідку на українських військових.

Петровського затримали прикордонники у Фінляндії у липні 2023 року. Україна домагалася екстрадиції Петровського, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит Києва, після чого влада Фінляндії розпочала проти нього власне розслідування.


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Російський неонацист Петровський отримав у Фінляндії довічне ув’язнення за воєнні злочини в Україні
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