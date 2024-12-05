Кримінал

У Фінляндії вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Петровського
5 Грудня 2024 15:21
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війна, росія, фінляндія
Ян Петровський / Фото з соцмереж

У Гельсінкі розпочався судовий процес над Воїславом Торденом (справжнє ім’я — Ян Петровський), засновником і одним із керівників російського неонацистського угруповання “Русич”.  

Як повідомляє видання Yle, Тордена звинувачують у п’яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Серед звинувачень — участь у розстрілах українських військових та віддання відповідних наказів. Ключовими доказами стали відеозаписи.  

Обвинувачення вимагає для Тордена найвищої міри покарання — довічного ув’язнення.  

Тордена затримали в липні 2023 року на запит України. Однак, попри звернення про екстрадицію, Верховний суд Фінляндії відмовив у його передачі українській стороні.  


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