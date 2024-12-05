У Фінляндії вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Петровського

У Гельсінкі розпочався судовий процес над Воїславом Торденом (справжнє ім’я — Ян Петровський), засновником і одним із керівників російського неонацистського угруповання “Русич”.

Як повідомляє видання Yle, Тордена звинувачують у п’яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Серед звинувачень — участь у розстрілах українських військових та віддання відповідних наказів. Ключовими доказами стали відеозаписи.

Обвинувачення вимагає для Тордена найвищої міри покарання — довічного ув’язнення.

Тордена затримали в липні 2023 року на запит України. Однак, попри звернення про екстрадицію, Верховний суд Фінляндії відмовив у його передачі українській стороні.