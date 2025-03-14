Суспільство

У Москві та Підмосков’ї працювала ППО: росіяни скаржаться на пошкоджені уламками дронів будинки
14 Березня 2025 08:13
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Пожежа у Підмосков'ї через атаку БпЛА / Фото: РосЗМІ
Пожежа у Підмосков'ї через атаку БпЛА / Фото: РосЗМІ

Вранці 14 березня у Москві та Підмосков’ї лунали вибухи – повідомляється про роботу ППО, внаслідок чого уламки впали на кілька будинків.  

Про це повідомляють росЗМІ.

Мер Москви Собянін заявив про успішно відбиту атаку дронів та падіння уламків.

“Силами ППО міноборони відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб”, – розповів він.

Жителі Москві вранці чули вибухи в районі ЖК “Південна Битця”. Повідомляють також про пошкодження ЖК “Авангард”, будинків на вулиці Лестева та котеджів “Росінтер-2” у новій Москві. На одній з будівель спалахнула пожежа на даху.

За даними роспабліків, “гучно” було й у підмосковних Одинцово та Щелково, де через атаку безпілотників також працювала ППО. У Балашисі під Москвою після роботи ППО на вулиці знайшли фрагмент ракети.

Було обмежено роботу аеропорту Внуково у Підмосков’ї та запроваджено план “Килим”.

У Москві та Підмосков’ї 14 березня відбивали атаку БпЛА / Фото: РосЗМІ

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