Суспільство

СБУ вдарила дронами по двох газокомпресорних станціях та складу ракет у Росії: що відомо
14 Березня 2025 10:56
читать на русском →
Атака дронів на газокомпресорні станції в РФ / Скриншот
Атака дронів на газокомпресорні станції в РФ / Скриншот

Далекобійні дрони Служби безпеки України днями атакували Тамбовську, Саратовську і Бєлгородську області РФ. Уражено газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

Удари по газокомпресорних станціях у РФ

Далекобійні безпілотники СБУ вдарили по двох газокомпресорних станціях – “Давидовській” в Тамбовській області та “Новопетровській” в Саратовській.

Росіяни поширили відео безпілотиків, що летять у напрямку промислових об’єктів, після чого лунають потужні вибухи.

Атака на склад ракет на Бєлгородщині

Дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка, Бєлгородська область.

Після влучання почалася активна детонація боєприпасів.

“СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала істотної шкоди бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії”, – повідомили в СБУ.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Березня 2025 14:05

Три роки після трагедії: сьогодні річниця авіаудару по Маріупольському драмтеатру
16 Березня 2025 13:35

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула висунули обвинувачення
16 Березня 2025 13:13

Der Spiegel: Росія використовує чат-боти ШІ для своєї пропаганди
16 Березня 2025 12:37

Зеленський: Росія за тиждень здійснила понад 1020 атак дронами та скинула майже 1360 авіабомб
16 Березня 2025 11:26

“Гострі Картузи” підрахували скільки коштує знешкодження одного окупанта
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки