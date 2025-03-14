СБУ вдарила дронами по двох газокомпресорних станціях та складу ракет у Росії: що відомо

Далекобійні дрони Служби безпеки України днями атакували Тамбовську, Саратовську і Бєлгородську області РФ. Уражено газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

Удари по газокомпресорних станціях у РФ

Далекобійні безпілотники СБУ вдарили по двох газокомпресорних станціях – “Давидовській” в Тамбовській області та “Новопетровській” в Саратовській.

Росіяни поширили відео безпілотиків, що летять у напрямку промислових об’єктів, після чого лунають потужні вибухи.

Атака на склад ракет на Бєлгородщині

Дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка, Бєлгородська область.

Після влучання почалася активна детонація боєприпасів.

“СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала істотної шкоди бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії”, – повідомили в СБУ.