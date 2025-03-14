Росіяни втратили в Україні 1410 солдатів, шість танків та 11 ББМ за добу

Протягом доби, з 13 по 14 березня, українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати російських загарбників за добу склали 1410 осіб.
Також українські воїни знешкодили:
- 6 танків;
- 11 бойових броньованих машин;
- 46 артилерійських систем;
- 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 114 одиниць автомобільної техніки окупантів.