Суспільство

У Туапсе сталася масштабна пожежа на НПЗ: кадри з місця
14 Березня 2025 07:27
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У Туапсе на НПЗ спалахнув резервуар з бензином / Фото: РосЗМІ
У Туапсе на НПЗ спалахнув резервуар з бензином / Фото: РосЗМІ

Уночі 14 березня на НПЗ в Туапсе Краснодарського краю у РФ сталася масштабна пожежа через нібито “падіння уламків збитого БпЛА”.

Відео пожежі та кадри з місця публікують росЗМІ.

За словами місцевих чиновників, пожежа розпочалася о 3:07 – на території нафтобази спалахнув резервуар із пальним.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, через атаку на нафтокомплекс у Туапсе зайнявся один із резервуарів із бензином, площа пожежі склала понад 1 тис. кв. м.

“За попередніми даними, постраждалих немає. У гасінні вогню задіяно 121 особу та 39 одиниць техніки”, – розповів Кондратьєв.

У аеропортах в Сочі та в Калузі запровадили план “Килим”. Також було обмежено роботу й аеропорту Внуково у Підмосков’ї, де вранці пролунали вибухи.

Пожежа на НПЗ в Туапсе / Фото: РосЗМІ

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