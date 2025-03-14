На Покровському напрямку ЗСУ зупинили майже пів сотні штурмів: дані Генштабу

Розпочалася 1115 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 13 по 14 березня на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишається Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Козача Лопань, Гранів, Безруки Харківської області;

Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка, Воскресенка, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле, Новопіль Донецької області;

Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Запасне, Щасливе, Новоіванівка, Лежине Запорізької області;

Львове Херсонської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.