Фахівці ЮНЕСКО розпочали моніторинг пошкодженої російськими обстрілами будівлі Держпрому у Харкові

28 лютого голова Бюро ЮНЕСКО К’яра Децці Бардескі разом з делегацією провела моніторинг пошкодженої будівлі Держпрому в Харкові, яка постраждала внаслідок російської обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

“Перший етап моніторингової місії включає збір точних даних про руйнування будівлі за допомогою лазерного сканування та спеціальних міток, що дозволить створити тривимірну геодезичну модель об’єкта. Це дасть можливість для подальшого аналізу та розробки плану відновлення”, – зазначили у адміністрації.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що на сьогодні вже створена спеціальна група, яка працює над тим, аби Держпром та весь архітектурний ансамбль майдану Свободи було віднесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Делегація ЮНЕСКО проводить огляд пошкодженої будівлі Держпрому / Фото: Харківська ОВА

Ввечері 28 жовтня 2024 року один з під’їздів Держпрому був пошкоджений ударом російської авіабомби. Тоді внаслідок прямого влучання в будівлю було зруйновано кілька поверхів.