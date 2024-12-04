Українську писанку визнано культурним надбанням людства

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО українську писанку визнали культурним надбанням людства.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, ЮНЕСКО.

Сесія проходила в столиці Парагваю, Асунсьйоні. Заявку на внесення писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подала Україна спільно з Естонією.

“Це наша спільна перемога, що демонструє силу єдності. Водночас російська агресія руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. Ми втрачаємо художників — носіїв живої спадщини, а це підриває серце нашої ідентичності. Але навіть у ці темні часи ми залишаємося незламними”, — заявив керівник МКСК Микола Точицький у відеозверненні.

До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО включено 611 елементів із 140 країн. Україна представлена такими елементами, як “Петриківський декоративний живопис” (2013), “Традиція Косівської мальованої кераміки” (2019) і “Орьнек — кримськотатарський орнамент” (2021).