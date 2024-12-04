Суспільство

Українську писанку визнано культурним надбанням людства
4 Грудня 2024 07:14
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ЮНЕСКО
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО українську писанку визнали культурним надбанням людства.

Про це повідомили в  Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, ЮНЕСКО

Сесія проходила в столиці Парагваю, Асунсьйоні. Заявку на внесення писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подала Україна спільно з Естонією.

“Це наша спільна перемога, що демонструє силу єдності. Водночас російська агресія руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. Ми втрачаємо художників — носіїв живої спадщини, а це підриває серце нашої ідентичності. Але навіть у ці темні часи ми залишаємося незламними”, — заявив керівник МКСК Микола Точицький у відеозверненні.

До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО включено 611 елементів із 140 країн. Україна представлена такими елементами, як “Петриківський декоративний живопис” (2013), “Традиція Косівської мальованої кераміки” (2019) і “Орьнек — кримськотатарський орнамент” (2021).


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