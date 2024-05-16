“Україна обов’язково буде обговорюватися” – Пєсков про візит Путіна до Китаю

Володимир Путін обов’язково обговорюватиме війну в Україні на зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише російське видання “Известия” з посиланням на прессекретаря російського правителя Дмитра Пєскова.

“Україна обов’язково буде обговорюватися”.

Він також додав, що Росії імпонує “мирний план Китаю щодо України” і загалом країна-агресорка нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.

“Звичайно ж, це все − тільки початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів. Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам”, − заявив прес-секретар Путіна.