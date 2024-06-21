Політика

Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю
21 Червня 2024 20:03
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ізраїль
Ілюстративне фото / УНІАН

З 1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в’їзду в Ізраїль, включно з Україною, повинні подавати документи на отримання дозволу ETA-IL для перебування у країні до 90 днів.

Ця вимога фактично припиняє дію безвізового режиму, наголосили у посольстві України в Ізраїлі.

У посольстві нагадали, що Україна та Ізраїль підтримують тісні зв’язки з моменту розроблення безвізової політики у 2010 році.

“Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в’їзд для українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну”, – сказав Корнійчук.

За його словами, у Києві розглядають формат електронних віз. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну.

Водночас посол наголосив, що Україна, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем для обговорення і “переговорів про ці зміни в політиці поїздок на благо обох країн”.


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