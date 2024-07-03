Економіка

Україна обговорює транзит азербайджанського газу в ЄС
3 Липня 2024 16:36
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорюється транзит азербайджанського газу до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Television.

Угода про заміну російського газу азербайджанським є однією з пропозицій, які зараз обговорюють в уряді.

“Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші”, — сказав президент.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще в липні 2022 року говорила з Азербайджаном про постачання газу. Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт свого газу до Європи, але ще не підписано достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати в подальший видобуток газу.


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