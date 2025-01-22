Політика

Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, – Зеленський
22 Січня 2025 09:01
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, навіть за умов можливого тиску з боку міжнародних партнерів.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у Давосі.

“Юридично ми не визнаємо, хто б чого не хотів. Нехай хоч всі союзники світу об’єднаються — юридично ми не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Поки ми туди не повернемося, вони завжди будуть окуповані Росією, і інакше не може бути”, — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що ключовим завданням є завершення гарячої стадії війни, однак для цього Україна потребує гарантій безпеки.

Він зазначив, що діалог із Росією можливий лише з позиції сили, а членство України в НАТО назвав “найдешевшою гарантією безпеки” для США, Європи, України та навіть самої Росії.


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