Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, навіть за умов можливого тиску з боку міжнародних партнерів.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у Давосі.

“Юридично ми не визнаємо, хто б чого не хотів. Нехай хоч всі союзники світу об’єднаються — юридично ми не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Поки ми туди не повернемося, вони завжди будуть окуповані Росією, і інакше не може бути”, — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що ключовим завданням є завершення гарячої стадії війни, однак для цього Україна потребує гарантій безпеки.

Він зазначив, що діалог із Росією можливий лише з позиції сили, а членство України в НАТО назвав “найдешевшою гарантією безпеки” для США, Європи, України та навіть самої Росії.