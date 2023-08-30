Україна не торгує територіями. У МЗС відповіли на скандальну заяву Орбана

Міністерство закордонних справ у відповідь на “пропозицію” прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо угоди з російським диктатором Володимиром Путіним та відмови Україні у вступі до НАТО заявило, що нащо держава не торгує своїм суверенітетом.

Про це повідомляє заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

“Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії”, – написав Ніколенко.

Він зазначив, що в МЗС навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.

“Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати”, – написав спікер.

Орбан неодноразово виступав із ганебними заявами щодо війни Росії проти України, які викликали обурення як у Києва, так і серед країн-союзників.