Суспільство

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
12 Березня 2025 16:48
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Україна не припинятиме мобілізацію та не скасовуватиме воєнний стан навіть у разі домовленості з Росією про 30-денне припинення вогню.

Про це заявив народний депутат із фракції “Голос”, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає “Укрінформ”.

“Ми ж не говоримо про мир. Йдеться лише про можливість перемир’я на 30 днів, тому питання скасування воєнного стану чи припинення мобілізації не розглядається”, – зазначив він.

За його словами, Росія може використати цей час для накопичення сил, планування нових операцій і дестабілізації ситуації всередині України.

Костенко наголосив, що агресору вигідно укласти перемир’я, щоб домогтися часткової демобілізації українських військ, а потім поновити бойові дії.


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