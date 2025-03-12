Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат

Україна не припинятиме мобілізацію та не скасовуватиме воєнний стан навіть у разі домовленості з Росією про 30-денне припинення вогню.

Про це заявив народний депутат із фракції “Голос”, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає “Укрінформ”.

“Ми ж не говоримо про мир. Йдеться лише про можливість перемир’я на 30 днів, тому питання скасування воєнного стану чи припинення мобілізації не розглядається”, – зазначив він.

За його словами, Росія може використати цей час для накопичення сил, планування нових операцій і дестабілізації ситуації всередині України.

Костенко наголосив, що агресору вигідно укласти перемир’я, щоб домогтися часткової демобілізації українських військ, а потім поновити бойові дії.