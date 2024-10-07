Політика

Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії, – Шмигаль
7 Жовтня 2024 16:10
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газ, росія
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді / Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії.

Про це очільник українського уряду наголосив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

“Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ”, – зазначив Шмигаль. 

Водночас, за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.


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