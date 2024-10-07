Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії.

Про це очільник українського уряду наголосив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

“Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ”, – зазначив Шмигаль.

Водночас, за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.