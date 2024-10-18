Україна не буде експортувати дрони, це дуже ризиковано – Зеленський

Президент України заявив, що експорт дронів може призвести до низки ризиків, зокрема потрапляння БПЛА українського виробництва до росіян.

Про це він повідомив під час інтерв’ю про план перемоги.

За його словами, міністр оборони вже показав йому можливі моделі експорту дронів.

“Я бачив вже пару ідей, але я виключаю момент експорту – він дуже небезпечний, бо якщо ми експортуємо комусь, а вони потім потраплять до РФ”, – підкреслив президент.

Він також зазначив, що можливий експорт може розглядатися лише серед країн-партнерів “Рамштайну”, які активно допомагали Україні під час війни. Однак і тут є нюанси: навіть серед цих країн є ті, що вже фінансують виробництво в Україні дронів, але питання залишається, чи дійсно вони хочуть отримати ці дрони для власних арсеналів.

“Якщо Данія дає 600 мільйонів на виробництво дронів в Україні, то чи дійсно вона хоче забрати собі ці дрони?” – додав Зеленський.

Водночас Зеленський заявив, що він не проти, якщо Міноборони розробить якусь модель експорту. Але також висловив позицію, що країни, які не допомагали Україні зброєю під час війни, не повинні отримувати українські дрони.