Україна націоналізувала завод російського сенатора у Конотопі

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ “Мотордеталь – Конотоп” на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

“До повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу Калашник постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів”, – сказано в повідомленні.

Мотордеталь-Конотоп спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. У нього є власне чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.

За даними сайту підприємства, на ньому працюють понад 800 співробітників, географія експорту – до 35 країн світу.