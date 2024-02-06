Кримінал

Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха на пів мільярда гривень

6 Лютого 2024 12:19
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сбу
Російський олігарх Едуард Худайнатов / Зображення з сайту СБУ

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ “Нафтова компанія “Альянс-Україна”, що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Втім, співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника. 

Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб путіна, очолює російську нафтогазову компанію “ННК-Груп” і входив до ради директорів «роснафти».

Ці два підприємства – одні з найбільших спонсорів війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань росії.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави.


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