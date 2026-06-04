Україна наблизилася до нового етапу вступу в ЄС: готують відкриття першого кластера

Кіпрське головування в Раді Європейського Союзу розпочало підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС. У Брюсселі назвали це важливою віхою на шляху європейської інтеграції обох країн.

Про це повідомило кіпрське головування в Раді ЄС.

“Ця подія знаменує важливу віху на шляху їхньої інтеграції до Європи та є яскравим свідченням єдності й рішучості ЄС”, – ідеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Найближчими днями в Раді ЄС продовжать роботу для завершення обговорень, необхідних для офіційного відкриття кластера.

Також у кіпрському головуванні наголосили, що продовжують просувати політику розширення ЄС, яка є стратегічним пріоритетом і однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу.

У заяві підкреслюється, що робота ведеться відповідно до підходу, заснованого на досягненнях країн-кандидатів.

Як раніше повідомляло Financial Times, Угорщина припинила блокувати переговорний процес щодо вступу України до ЄС, що відкриває шлях до запуску першого переговорного кластера для України та Молдови вже до 15 червня.

Наприкінці 2023 року країни ЄС погодили початок переговорів про вступ України, а офіційно вони розпочалися у 2024 році. Водночас відкриття переговорних кластерів тривалий час залишалося заблокованим через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.