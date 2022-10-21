Україна має попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу – Шмигаль

Попри те, що Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі більше тижня, ситуація залишається контрольованою. Про це заявив голова уряду України Денис Шмигаль.

За його словами, суттєво збільшена кількість ремонтних бригад, закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях.

“Країни-партнери постійно надають потрібну допомогу”, – зазначив він і навів у Telegram перелік дій західних країн щодо енергобезпеки України.

$55 млн виділили США для ремонту й техобслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соцінфраструктури.

€70 млн передбачають Нідерланди.

Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині.

Україна має попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС і Канада так само підключаються до допомоги.

Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають «Укренерго» генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого обладнання, завдяки чому Україна може швидше відновлювати постачання електроенергії.