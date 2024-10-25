Україна має достатні запаси паливно-мастильних матеріалів до зимового періоду – Міненерго

Україна має достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження зими.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему – ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації”, — сказав Колісник.

Він додав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну було ввезено значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

“Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону”, — сказав посадовець.