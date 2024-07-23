Україна й Молдова ведуть діалог щодо повернення “ухилянтів”, – посол

Посол України в Молдові Марко Шевченко сказав, що українська влада веде “певний діалог” із молдовськими колегами з питання повернення в Україну чоловіків призовного віку, які втекли за кордон.

Як розповів Шевченко, насамперед потрібно вирішити питання з тими “ухилянтами”, яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються в Україну, передає News Maker.

Як вважає посол, нинішні “законодавство і правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіштовхнулася Україна під час війни”, і “жодна розроблена процедура не передбачала початок повномасштабної війни в Європі у ХХІ столітті та появу мільйонів біженців і тих, кого в народі називають “ухильниками”.

“Що стосується Молдови, у нас є певний діалог”, – сказав Шевченко, маючи на увазі повернення в Україну чоловіків призовного віку.

При цьому він зазначив, що цю проблему складно розв’язати, оскільки немає єдиної перевіреної статистики того, скільки чоловіків призовного віку потрапили на територію Молдови.