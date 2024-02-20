Україна і Молдова отримають €83 мільйони від ЄС на гуманітарну допомогу 

Європейська комісія оголосила про рішення надати додаткову гуманітарну допомогу Україні і Молдові на суму 83 мільйони євро – для подолання наслідків російської агресії та полегшення ситуації із забезпеченням переміщених осіб.

Про це повідомляється на сайті ЄК, передає Укрінформ.

«Сьогодні Європейська комісія оголосила про виділення 83 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих унаслідок російської агресивної війни проти України у 2024 році. Росія здійснює цілеспрямовані атаки проти ключової енергетичної та цивільної інфраструктури України, включаючи лікарні, школи та енергетичні мережі, що серйозно шкодить доступу людей до базових соціальних послуг», – заявили у ЄК, додавши, що, за наявними оцінками, понад 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги.

Як зазначається, 75 мільйонів євро із зазначеної суми буде спрямовано на підтримку гуманітарних проєктів в Україні з метою надання надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до базових потреб, таких як притулок, питна вода, освіта та охорона здоров’я.

Ще 8 мільйонів євро будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Молдові, щоб надати цільову допомогу найбільш уразливим категоріям, включаючи надання їм грошової підтримки, забезпечення захисту та доступу до системи охорони здоров’я.

З урахуванням цього фінансування загалом від початку російського повномасштабного вторгнення Європейська комісія надала Україні гуманітарну допомогу на понад 926 мільйонів євро. З цієї суми 860 мільйонів євро були призначені для гуманітарних проєктів в Україні та 66 мільйонів євро – на підтримку сусідньої Молдови, яка приймає значну кількість українських біженців.

За цей час Єврокомісія за допомогою Механізму цивільного захисту спрямувала в Україну понад 140 тисяч тонн першочергової допомоги, включаючи обладнання для лікарень, засоби обігріву та генератори, медикаменти тощо.

«Ми вітаємо стійкість та залізну волю українців, але очевидно, що в умовах війни близько 40 відсотків з них потребують гуманітарної допомоги. Щоб підтримати найбільш уразливих, у 2024 році ЄС надає 75 мільйонів євро для України та 8 мільйонів євро – для Молдови. Ми продовжуємо уважний моніторинг потреб на місцях, щоб оперативно відповідати на найбільш нагальні гуманітарні виклики», – заявив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.