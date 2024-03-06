Політика

Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій – Зеленський

6 Березня 2024 19:03
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україна, греція
Володимир Зеленський / Getty Images

У середу, 6 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції в Одесі, передає Еспресо.

“Ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій – нашої співпраці в галузі безпеки. Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання. Маємо зафіксувати в ній і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати”, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський із грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом також обговорили кроки, щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію.

“Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських убивць за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні. Важливо обмежувати економічний потенціал російських терористів. Важливо підтримувати роботу МКС та протидіяти російській дезінформації. Кожен день має наближати справедливий мир. І я вдячний Греції, вдячний премʼєр-міністру Міцотакісу за відчутну допомогу заради миру”, – заявив президент України.


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