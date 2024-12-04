Політика

Україна готує санкції проти грузинської влади, – Зеленський
4 Грудня 2024 20:31
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грузія, зеленський, санкції
Протести у Грузії / Фото: Paper Kartuli

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати санкції щодо уряду Грузії. Про це Зеленський  сказав у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести”, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що у відповідь на ці дії Україна готує “юридичну реакцію” та працює з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій.

Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення”, — додав президент.

Наразі у Грузії проходять протести, які почалися 28 листопада після того, як влада оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі, поліція щодня розганяє протестувальників, зокрема із застосуванням спецзасобів.


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