Україна готує санкції проти грузинської влади, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати санкції щодо уряду Грузії. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести”, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що у відповідь на ці дії Україна готує “юридичну реакцію” та працює з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій.

Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення”, — додав президент.

Наразі у Грузії проходять протести, які почалися 28 листопада після того, як влада оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі, поліція щодня розганяє протестувальників, зокрема із застосуванням спецзасобів.