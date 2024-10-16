Політика

Україна хоче отримати запрошення до НАТО до того, як Байден залишить посаду
16 Жовтня 2024 11:06
читать на русском →
нато, сша
Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден / Фото: Офіс президента

Україна закликає джо Байдена надати їй запрошення до НАТО до того, як президент піде з Білого дому.

Про це повідомила Reuters посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

“Наша ідея полягає в тому, що надання Україні запрошення в цей момент є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини нинішньої американської адміністрації”, – сказала Галібаренко.

Reuters зазначає, що більшість членів НАТО, включно зі США, не готові до прийняття України. Минулого тижня джерело в американському уряді заявило, що позиція не змінилася.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Жовтня 2024 12:03

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 10:00

З початку 2022-го прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ
16 Жовтня 2024 09:42

Організація по боротьбі з відмиванням грошей розгляне можливість внесення Росії до чорного списку, – Politico
16 Жовтня 2024 08:58

На фронті відбулось понад 170 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, – Генштаб
16 Жовтня 2024 08:43

У Херсоні зникло електропостачання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки