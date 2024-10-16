Україна хоче отримати запрошення до НАТО до того, як Байден залишить посаду

Україна закликає джо Байдена надати їй запрошення до НАТО до того, як президент піде з Білого дому.

Про це повідомила Reuters посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

“Наша ідея полягає в тому, що надання Україні запрошення в цей момент є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини нинішньої американської адміністрації”, – сказала Галібаренко.

Reuters зазначає, що більшість членів НАТО, включно зі США, не готові до прийняття України. Минулого тижня джерело в американському уряді заявило, що позиція не змінилася.