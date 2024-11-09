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Україна цього року виробила понад сто власних ракет, – заявив Зеленський
9 Листопада 2024 19:27
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Крилата ракета Р-360 ракетного комплексу РК-360 МЦ «Нептун» / Скріншот з відео Defense Express

В цьому році Україна спромоглася вийти на значні результати по кількох напрямках у виробництві власного озброєння.

“Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року”, – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Він також розповів, що сьогодні заслухав доповідь військових та Міністерства оборони. “Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги зараз – Курахівському напрямку”, – сказав президент.


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