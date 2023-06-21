Україна чекає на мужність лідерів країн НАТО – Зеленський

Україна вже захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати, сказав президент України Володимир Зеленський у середу, виступаючи через відеозв’язок на відкритті в Лондоні конференції з відновлення України.

“Україні вже вдалося зробити ЄС таким єдиним, як ніколи раніше. Це справді єдність цінностей, яка знайшла відображення в багатьох політичних, економічних, санкційних і гуманітарних рішеннях. Україна задіяла всю ту силу солідарності, заради якої ЄС був задуманий. І Україна також активізує моральну силу НАТО”, – сказав він.

За словами Зеленського, “так само, як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і перебуває на шляху до повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі і лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність”.

“Завдяки тим самим цінностям ми розвиваємо міцні двосторонні союзи з такими лідерами демократичного світу, як Велика Британія, США, всі члени ЄС, Канада, Японія, Австралія… І це дає нам нові сили в обороні, економіці та глобальній перспективі демократії. Ми будуємо наші союзи і таким чином зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ”, – заявив він.