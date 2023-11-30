Суспільство

Україна будуватиме фортифікації на всіх основних напрямках

30 Листопада 2023 22:46
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війна

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя у четвер, 30 листопада, провів дві важливі наради з військовими. Про це він повідомив у відеозверненні.

Оперативна нарада з командувачем ОСУВ Таврія Олександром Тарнавським, командувачем ОК Захід Сергієм Літвіновим та іншими військовими стосувалася оборони Запоріжжя.

Друга «загальнодержавна» нарада, за словами Зеленського, стосувалася фортифікації. Президент зауважив, що на всіх основних напрямках треба посилити та прискорити будівництво споруд. Передусім це Донецька область, а також Куп’янський напрямок, вся Харківська область, північний кордон і південь країни.

За участі міністра оборони Рустема Умєрова учасники наради обговорили «залучення ресурсів, мотивацію», фінансування та потреби. Зеленський відзначив окремий пріоритет — будівництво укриттів у школах, щоб діти могли навчатися як онлайн, так і офлайн.


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