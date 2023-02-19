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Україна буде бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

19 Лютого 2023 15:39
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обсє

Делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це в етері телемарафону в неділю повідомила членкиня делегації, народна депутатка від “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ”, – сказала вона.

За словами депутатки, ситуація, “коли одна-дві країни можуть блокувати всі рішення, є фактично глухим кутом для будь-якої міжнародної організації, де діє таке правило”. “Тому ми працюємо разом з нашими партнерами над реформою ПА ОБСЄ”, – додала Кравчук.

Вона зауважила, що російська делегація на Парламентській асамблеї ОБСЄ нараховує понад 60 людей – не лише депутатів, і “там ціла купа, ми розуміємо, просто спецслужби, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію”.

“Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватись, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданнях”, – підкреслила вона.


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